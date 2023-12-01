Юрген Клопп отреагировал на выход «Ливерпуля» в плей-офф Лиги Европы

«Первое место в группе? Это хорошо. С «Юнионом» будет важная игра в последнем туре, поэтому мы поедем туда и будем играть на победу, но хорошо, что мы не обязаны побеждать. Турнир ненадолго прервётся, но в январе возобновится», — приводит слова Клоппа ВВС.