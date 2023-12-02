В сборной Бразилии заявили о возможности проведения матча с Россией

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва заявил о возможности проведения товарищеского матча со сборной России . Его слова приводит Sport24 .

Пайва рассказал, что в данный момент обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году.

«Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», — подчеркнул он.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.