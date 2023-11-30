Экс-футболист сборной России подал иск к МВД на 5 млн рублей за изъятие у него наркотиков
Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Константин Жеребцов. - Газета.ру
Футболист утверждает, что видео фальшивое, а наркотики ему подбросили, несмотря на то, что ранее он согласился сотрудничать со следствием и рассказал, где делал закладки. - RuNews24
«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нём находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. - Vprognoze.ru
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