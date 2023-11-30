Выбран лучший игрок "Реала" за историю клуба

Роналду – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Ди Стефано, Зидан, Рамос, Касильяс – в топ-5, Рауль – 7-й, Модрич – 11-й, Бензема – 13-й
Криштиану Роналду признан лучшим игроком в истории «Реала» по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории мадридского клуба.
Роналду, выступавший в составе «Реала» с 2009 по 2018 год, возглавил рейтинг.
Топ-20 выглядит так:
1. Криштиану Роналду
2. Альфредо Ди Стефано
4. Серхио Рамос
5. Икер Касильяс
6. Франсиско Хенто
7. Рауль
8. Сантьяго Бернабеу
10. Луиш Фигу
11. Лука Модрич
12. Раймон Копа
13. Карим Бензема
14. Уго Санчес
15. Пирри
16. Рикардо Самора
17. Роберто Карлос
19. Иван Саморано
20. Висенте Дель Боске.
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