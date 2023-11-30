Роналду – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Ди Стефано, Зидан, Рамос, Касильяс – в топ-5, Рауль – 7-й, Модрич – 11-й, Бензема – 13-й

Криштиану Роналду признан лучшим игроком в истории «Реала» по версии FourFourTwo.

Выбран лучший игрок "Реала" за историю клуба
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Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории мадридского клуба.

Роналду, выступавший в составе «Реала» с 2009 по 2018 год, возглавил рейтинг.

Топ-20 выглядит так:

1. Криштиану Роналду

2. Альфредо Ди Стефано

3. Зинедин Зидан

4. Серхио Рамос

5. Икер Касильяс

6. Франсиско Хенто

7. Рауль

8. Сантьяго Бернабеу

9. Ференц Пушкаш

10. Луиш Фигу

11. Лука Модрич

12. Раймон Копа

13. Карим Бензема

14. Уго Санчес

15. Пирри

16. Рикардо Самора

17. Роберто Карлос

18. Эмилио Бутрагеньо

19. Иван Саморано

20. Висенте Дель Боске.