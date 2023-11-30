Нагельсманн – лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Тедеско – 3-й, Руни – 7-й

Юлиан Нагельсманн признан лучшим молодым тренером по версии FourFourTwo.

Названы лучшие тренеры до 40 лет
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Британский журнал составил список из 7 лучших тренеров современности не старше 40 лет.

Рейтинг возглавил главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Весь топ-7 выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

2. Рубен Аморим («Спортинг»)

3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

4. Венсан Компани («Бернли»)

5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)

6. Вилл Стилл («Реймс»)

7. Уэйн Руни («Бирмингем»)