Названы лучшие тренеры до 40 лет

Нагельсманн – лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Тедеско – 3-й, Руни – 7-й
Юлиан Нагельсманн признан лучшим молодым тренером по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 7 лучших тренеров современности не старше 40 лет.
Рейтинг возглавил главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.
Весь топ-7 выглядит следующим образом:
1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
2. Рубен Аморим («Спортинг»)
3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
4. Венсан Компани («Бернли»)
5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)
6. Вилл Стилл («Реймс»)
7. Уэйн Руни («Бирмингем»)
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