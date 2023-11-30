«Справедливое наказание, в общении с судьями надо вести себя поуважительнее». Булыкин о дисквалификации Галактионова и Баринова

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что считает справедливым решение Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по дисквалификациям главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и полузащитника клуба Дмитрия Баринова. В четверг КДК РФС вынес решение дисквалифицировать Галактионова на два матча, Баринова на один матч и одну игру условно за оскорбление арбитров в матче 16 го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3). В протоколе матча указано, что после финального свистка при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к первому помощнику судьи (Рашиду Абусуеву — прим. ред.), оскорбительно выразился в адрес судейской бригады. Галактионов же нецензурно оценил судейство матча во время флеш интервью в эфире «Матч ТВ». — Справедливое наказание. Пропустят немного игр, но в то же время это заставит всех понять, что впредь надо за собой следить. Футбол смотрят все, в том числе и дети, мат здесь не нужен. Понятно, нервы, на футбольном поле много мата, но в интервью и, тем более, в общении с судьями надо вести себя поуважительнее. — В матче с «Зенитом» без Галактионова и Баринова все понятно? Или, наоборот, «Локомотив» сплотится на фоне дисквалификаций? — Вчера «Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит», поэтому тяжело предсказать. В «Локомотиве» много хороших футболистов, которые могут хорошо показать себя в игре с «Зенитом», — сказал Булыкин «Матч ТВ». «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче 17 го тура МИР РПЛ 3 декабря в Москве. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.