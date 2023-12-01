Источник: «Зениту» предложили €25 млн за защитника

Один из европейских клубов, название которого не уточняется, предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана, информирует бразильское издание Time do Povo в соцсетях.

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Отмечается, что «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы. Тем не менее рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс». Футболист может перебраться в Бразилию, откуда уже через полгода отправится в Европу.