Тер Штеген пропустит матч с «Атлетико» из-за травмы

Вратарь «Барселоны» тер Штеген пропустит матч Ла Лиги с «Атлетико» из-за травмы
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участия в грядущем матче испанской Примеры с мадридским «Атлетико», который состоится 3 декабря, из-за болей в спине. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, немецкий вратарь уже три недели не тренировался с остальными игроками сине-гранатовых, при этом подчёркивается, что его состояние здоровья постепенно улучшается. Также тренерский штаб доволен уровнем игры, который в последних матчах продемонстрировал запасной голкипер каталонского клуба Иньяки Пенья.
Напомним, «Барселона» сыграет с «Атлетико» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Тер Штеген почувствовал боли в спине, находясь в расположении сборной Германии во время ноябрьского перерыва на игры национальных команд.