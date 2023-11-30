Тер Штеген пропустит матч с «Атлетико» из-за травмы

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участия в грядущем матче испанской Примеры с мадридским «Атлетико», который состоится 3 декабря, из-за болей в спине. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, немецкий вратарь уже три недели не тренировался с остальными игроками сине-гранатовых, при этом подчёркивается, что его состояние здоровья постепенно улучшается. Также тренерский штаб доволен уровнем игры, который в последних матчах продемонстрировал запасной голкипер каталонского клуба Иньяки Пенья.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Атлетико» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.