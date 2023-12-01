«Манчестер Юнайтед» можетподписать форварда «Штутгарта»

Скауты «Манчестер Юнайтед» внимательно изучают 27-летнего нападающего Серу Гирасси и оценивают его положительно, сообщает немецкое издание Bild. Трансфер может состояться уже в январе. Сам футболист польщён этим интересом и не скрывает, что мечтает играть в английской Премьер-лиге.

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То, что Гирасси находится в шорт-листе «МЮ», ранее подтверждал инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, клуб ведёт переговоры с агентами Тимо Вернера из «РБ Лейпциг».

The Guardian сообщает, что интерес к Гирасси проявляет и «Ньюкасл», а сумма отступных в его контракте – € 17,5 млн.