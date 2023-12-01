Вратарь «Гента» получил жуткую травму в матче Лиги конференций

Вратарь бельгийского «Гента» Поль Нарди получил серьёзную травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций с украинской «Зарёй» (4:1), сообщает «Зеркало недели».

На 65-й минуте 29-летний француз выбивал мяч и упал с криками от боли. Вратарь без контакта с соперником получил перелом голеностопа.

Нарди унесли с поля на носилках и увезли со стадиона на автомобиле скорой помощи. Вместо него на замену вышел Дави Руф.

Нарди проводил третий матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций с учётом квалификации. В них он пропустил четыре мяча. В текущем сезоне в чемпионате Бельгии француз сыграл 10 матчей и пропустил 12 голов.