Назван плюс ухода Месси и Роналду из чемпионата Испании

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак считает, что без футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду Ла Лига стала более равной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, теперь все команды «очень хороши», а каждый матч выдается сложным. Облак отметил, что теперь Ла Лига стала очень конкурентоспособной.

Напомним, что Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В начале 2023 года он стал игроком саудовского клуба «Аль-Насра», где получает 200 млн евро в год. В минувшем сезоне он провел 16 матчей, отметившись 14 голами и двумя передачами. Вместе с командой он завоевал Кубок арабских чемпионов.