Из «Локомотива» ушел директор клубной академии

Московский «Локомотив» и директор клубной Академии Алексей Щиголев объявили о завершении сотрудничества.

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«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Алексея Николаевича за профессионализм, большой объём проделанной работы и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Щиголев руководил Академией «железнодорожников» с 2015 по 2018 год, после чего занимал должность руководителя отдела подготовки резерва РФС, а в январе 2021-го вернулся в Академию «Локомотива» в качестве директора.

Коллективы Академии, выступающие в Юношеской футбольной лиге, неоднократно становились обладателями медалей разного достоинства, в том числе побеждали в своём возрасте. Так, в сезоне-2021/2022 года «Локомотив» U-17 выиграл первенство ЮФЛ-2. Мужская молодёжная команда «Локо» в сезоне-2021/22 взяла бронзовые награды первенства молодёжных составов, а в этом сезоне завоевала золотые медали МФЛ-2023.