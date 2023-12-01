Салихова: при таком слабом чемпионате «Спартак» должен быть впереди с отрывом

«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Крал и Ларссон, приобретённые во времена Цорна, играют в Лиге чемпионов, а если б не правила ФИФА, то удалось бы отбить потраченные на них средства. Из русских игроков, приобретённых тогда, Соболев стал игроком основы. К тому же Тедеско признан одним из лучших тренеров в мире. Эшуорт же отказался от Пиняева и других молодых футболистов «Крыльев Советов», которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонда. И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом.