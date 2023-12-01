В "Динамо" заявили, что ситуация с выплатами ФИФА не зависит от клуба

Ситуация с выплатами Международной федерацией футбола (ФИФА) за участие игроков клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в чемпионате мира 2022 года не зависит от московского "Динамо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

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26 ноября генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что ФИФА из-за санкций не отправляет деньги клубам РПЛ за участие игроков команд в чемпионате мира 2022 года.

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"Динамо" не находится под санкциями. Но эта ситуация не зависит от нас", - сказал Пивоваров.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре. Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих мировому первенству. На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежали бело-голубым. Бронзовыми призерами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за петербургский "Зенит", и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.

О Тюкавине и Грулеве

12 ноября Пивоваров сообщил "Спорт-экспрессу", что у нападающего Константина Тюкавина активировалась опция продления контракта с "Динамо" до конца сезона-2024/25. 27 ноября Пивоваров сообщил ТАСС, что "Динамо" ведет переговоры с форвардом о более длительном контракте. По словам гендиректора клуба, бело-голубые близки к продлению соглашения.

"По Константину Тюкавину ждите новостей от клуба. Да, это по поводу продления контракта", - сказал Пивоваров.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 21 матч в различных турнирах, забив 8 мячей и отдав 5 результативных передач.