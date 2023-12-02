Паоло Мальдини рассказал о своем уходе из «Милана»

Я видел критику по неудачному трансферу Де Кетеларе, но я хорошо помню, что сделки по Леау, Беннасеру и Тео Эрнандесу не были оценены должным образом. Мне сказали, что трансферный бюджет на лето будет небольшим, а после моего ухода он увеличился в два раза», – приводит слова Мальдини La Repubblica.