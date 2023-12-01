Объявлены судейские назначения на матчи 17-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 2, 3 и 4 декабря.

Объявлены судейские назначения на матчи 17-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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2 декабря (суббота)

«Факел» – «Балтика»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Сергей Мартынов.

«Пари НН» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

3 декабря (воскресенье)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

4 декабря (понедельник)

«Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

Футбол, Вера Опейкина, Сергей Цыганок, Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян, Виктор Кулагин, Евгений Буланов, Павел Кукуян, Николай Волошин, Ян Бобровский, Егор Болховитин, Павел Шадыханов, Алексей Амелин, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Александр Гвардис, Игорь Демешко, Артур Федоров, Максим Ковалев, Эдуард Малый, Константин Шаламберидзе, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, Владимир Москалев, Владислав Безбородов, Антон Фролов, Роман Галимов, Артем Чистяков, Юрий Баскаков, Владимир Сельдяков, Евгений Турбин, Алексей Резников, Сергей Мартынов, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Богданов, Алексей Ширяев, Владислав Назаров, Алексей Лунев, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Артем Любимов, Сергей Чебан, Олег Соколов, Михаил Иванов, Сергей Иванов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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