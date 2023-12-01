10 самых интригующих матчей 2 и 3 декабря. Дзюба против «Зенита», топ-игры АПЛ и другие

А Кузяев попробует остановить Мбаппе! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

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Мы традиционно отобрали лучшие матчи приближающихся выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи вы ждёте, а какие вам менее интересны.

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«Локомотив» — «Зенит»: воскресенье, 3 декабря, 16:30

Интрига: новая встреча Дзюбы с Семаком

«Зенит» набрал мощный ход в РПЛ и воспользовался проблемами «Краснодара». Команда Сергея Семака вышла в лидеры чемпионата. Закрепить успех петербуржцы могут в матче с «Локомотивом». Красно-зелёные нестабильны: хорошие игры сменяются невнятными. А предстоящий матч из-за дисквалификаций по итогам встречи с «Крыльями Советов» пропустят капитан Дмитрий Баринов и тренер Михаил Галактионов. Даже несмотря на статус гостя, «Зенит» — фаворит. Эпичности матчу придаёт противостояние форварда «Локо» Артёма Дзюбы и тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. Пожмут ли руки они в этот раз (спойлер: вряд ли)?

«Наполи» — «Интер»: воскресенье, 3 декабря, 22:45

Интрига: действующий чемпион Италии примет экзамен у лидера Серии А

В Неаполе ожидается горячая игра. «Наполи» недавно сменил Руди Гарсию на Вальтера Маццарри. С новым тренером команда успела победить в Серии А «Аталанту» (2:1) и проиграть в ЛЧ «Реалу» (2:4). «Интер» же лидирует в чемпионате и забронировал место в плей-офф Лиги чемпионов. «Нерадзурри» на ходу, внутри Италии их остановить тяжело. Если кто-то и сможет сделать это, то только чемпион. Да, в «Наполи» сменился тренер, но костяк остался прежним. Смогут Хвича и компания разобраться с главным претендентом на золото Серии А?

«Барселона» — «Атлетико»: воскресенье, 3 декабря, 23:00

Интрига: встреча двух претендентов на золото Примеры

Одна из самых крутых игр выходных состоится в Испании. «Барселона» Хави примет дома «Атлетико» Симеоне. Обе команды идут в лидерах Примеры. Не без проблем проходит сезон для клубов, но за золото борются. Чуть успешнее «Атлетико», по потерянным опережающий на три очка «Барсу». Но это отставание каталонцы могут ликвидировать в очном матче. В последних трёх играх между этими командами побеждала «Барселона». Сейчас каталонцы сыграют дома — есть шанс продлить серию. Кто из клубов бросится в погоню за «Реалом» и «Жироной»?

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», воскресенье, 3 декабря, 19:30

Интрига: кризисный «Тоттенхэм» в гостях у действующего чемпиона АПЛ

«Тоттенхэм» выдал мощный старт сезона в АПЛ. Ангелос Постекоглу трижды взял премию лучшему тренеру месяца в лиге. Но в последних трёх встречах «шпоры» проигрывают. Повлияли как травмы, так и не самые простые соперники («Челси», «Вулверхэмптон», «Астон Вилла»). Теперь «Тоттенхэм» отправляется в гости к «Манчестер Сити». Действующий чемпион пока не так опасен, как в прошлом сезоне. Но всё равно идёт в одном очке от первого места. «Сити», без сомнений, фаворит предстоящего матча. Но «Тоттенхэм» способен на сюрприз. Даже с проблемным составом.

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: воскресенье, 3 декабря, 19:30

Интрига: «Байер» Хаби Алонсо покажет силу против ещё одного топ-соперника?

В нынешнем сезоне Бундеслиги нас ждёт интрига? По крайней мере, на это намекает выступление «Байера». Леверкузенцы после 12 туров лидируют в чемпионате, на два очка опережая «Баварию». Хаби Алонсо построил мощную команду. Тренером уже интересуются гранды, но вряд ли это его волнует. Всё же Алонсо мечтает добиться успеха с «Байером», который, кажется, проклят в плане трофеев. Сломать серию неудач можно в этом сезоне. Впереди — непростой матч с «Боруссией». «Шмели» в прошлом сезоне упустили чемпионство в последнем туре. Но могут «помочь» «Байеру» в борьбе с «Баварией».

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 2 декабря, 23:00

Интрига: победная серия «МЮ» в АПЛ продолжится?

«Манчестер Юнайтед» не лучшим образом начал сезон АПЛ. Но в последних шести встречах команда одержала пять побед. Потихоньку ситуация у «МЮ» выправляется: команда занимает шестое место и находится в четырёх очках от зоны ЛЧ. А противостоит манкунианцам в предстоящем туре грозный «Ньюкасл». В середине недели «сороки» чуть не обыграли в гостях «ПСЖ», а в АПЛ всего на очко отстают от «Юнайтед». Плюс для «Ньюкасла» в следующей встрече — они играют дома. «МЮ» придётся несладко. Получится у команды Эрика тен Хага увезти победу?

«Гавр» — «ПСЖ»: воскресенье, 3 декабря, 15:00

Интрига: Кузяев принимает главную команду Франции

Вторая подряд встреча «ПСЖ» с клубом, в составе которого выступает россиянин. В прошлом туре парижане разнесли «Монако» Александра Головина — 5:2. А теперь отправляются в гости к «Гавру» Далера Кузяева. Скромный клуб показывает неплохие результаты в Лиге 1. «Гавр», только поднявшийся в элиту, идёт восьмым. Кузяев — один из лидеров команды. Получится у «Гавра» остановить «ПСЖ» и Мбаппе? А для Далера появился отличный шанс проявить себя во встрече с грандом.

«Ахмат» — «Спартак»: воскресенье, 3 декабря, 19:00

Интрига: «Спартак» одержит третью победу подряд и «уволит» Ромащенко?

«Спартак» в нынешнем сезоне катается на американских горках. Отличная игра и результаты сменяются провалами. Из-за этого красно-белые пока неактивно включены в чемпионскую гонку. Но в последних двух турах РПЛ «Спартак» побеждал. А вот у «Ахмата» огромные проблемы уже на длительной дистанции. Грозненцы не побеждают девять туров, в которых потерпели шесть поражений. Главный тренер Мирослав Ромащенко находится на грани увольнения. Если «Ахмат» отдаст три очка дома «Спартаку», то есть большие шансы, что специалиста отправят в отставку.

ЦСКА — «Ростов»: воскресенье, 3 декабря, 14:00

Интрига: как сыграют команды во второй раз за пять дней?

ЦСКА и «Ростов» на неделе сыграли между собой в плей-офф Кубка России. Встреча в Ростове-на-Дону получилась насыщенной и завершилась ничьей — 1:1. А в первом матче команд в РПЛ они забили на двоих шесть голов (3:3). В общем, скучно во встречах между Карпиным и Федотовым не бывает. Теперь ЦСКА и «Ростов» сыграют в Москве в 17-м туре РПЛ. Армейцы не побеждают в последних двух встречах чемпионата, а «Ростов» в предыдущем матче оказался сильнее «Пари НН». Чем закончится предстоящая игра?

«Челси» — «Брайтон»: воскресенье, 3 декабря, 17:00

Интрига: нестабильный «Челси» сможет обыграть «Брайтон» в АПЛ впервые за три года?