В день матчей чемпионата России в столице пройдет рекордный снегопад
3 декабря, в день матчей «Локомотив» — «Зенит» и ЦСКА — «Ростов», в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Как сообщало РИА Новости, такой прогноз сделал сегодня, 1 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Встреча между ЦСКА и «Ростовом» в рамках 17-го тура чемпионата России начнется в 14:00 мск на «ВЭБ Арене». Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет на «РЖД Арене» — начало намечено на 16:30 мск.
По словам Тишковца, в этот день столицу накроет южный циклон, который принесет с собой снег. По оценке эксперта, в Москве 3 декабря будет побит суточный рекорд осадков этого дня, который был зафиксирован в 1980 году. Сугробы же могут достигнуть высоты до 30 сантиметров.
Дополнит неприятную погодную картину мороз. Дневная температура составит от -4 до -9 градусов, однако из-за ветра и высокой влажности отрицательная температура воздуха будет ощущаться сильнее.