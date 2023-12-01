В день матчей чемпионата России в столице пройдет рекордный снегопад

3 декабря, в день матчей «Локомотив» — «Зенит» и ЦСКА — «Ростов», в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Как сообщало РИА Новости, такой прогноз сделал сегодня, 1 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Встреча между ЦСКА и «Ростовом» в рамках 17-го тура чемпионата России начнется в 14:00 мск на «ВЭБ Арене». Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет на «РЖД Арене» — начало намечено на 16:30 мск.

По словам Тишковца, в этот день столицу накроет южный циклон, который принесет с собой снег. По оценке эксперта, в Москве 3 декабря будет побит суточный рекорд осадков этого дня, который был зафиксирован в 1980 году. Сугробы же могут достигнуть высоты до 30 сантиметров.