Зарема Салихова прокомментировала информацию об автоматическом продлении контракта "Спартаком" с нападающим Квинси Промесом. "Промес — один из лучших легионеров в истории "Спартака" и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот. - RusFootball

Я считаю, что Квинси — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом. Промес — это попадание в десятку!» — приводит слова Заремы Metaratings. - Championat.com