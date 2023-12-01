В РПЛ сообщили, что команды смогут сыграть красными мячами уже в 17‑м туре

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер лиги Антон Фетисов заявил «Матч ТВ», что клубы проголосовали за возвращение красных мячей, которыми можно будет сыграть уже в 17 м туре.

— Клубы действительно поддержали идею возвращения красных мячей посредством голосования, а значит в случае необходимости в 17 м туре уже могут сыграть красными мячами. Что касается конкретных матчей, то мяч на каждый матч подготавливает лига по согласованию с клубами, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Матч 16 го тура «Балтика» — «Спартак» (0:2) прошел в Калининграде 25 ноября в сильнейший снегопад: в начале первого тайма игру прервали на три с половиной минуты для очистки поля от снега, по этой же причине начало второго тайма было задержано на 11 минут. В трансляции белый мяч с оранжевым вкраплением был плохо виден на заснеженном газоне.

В пресс службе РПЛ 25 ноября сообщили «Матч ТВ», что клубы лиги проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. В РПЛ уточнили, что Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов 27 ноября заявил «Матч ТВ», что в ближайшем будущем лига решит вопрос с поставкой красных мячей, чтобы в весенней части сезона, а также в следующем розыгрыше чемпионата ситуация не повторилась.