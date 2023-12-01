В РПЛ рассказали, возможен ли перенос матчей ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» при снегопаде

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер лиги Антон Фетисов ответил на вопрос «Матч ТВ», возможен ли перенос матчей 17 го тура МИР РПЛ ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» из за сильного снегопада в Москве.

Встречи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» пройдут в воскресенье в Москве. По прогнозам погоды в этот день в столице должен пройти сильный снегопад, ожидается, что выпадет 30% от месячной нормы осадков.

— По прогнозам погоды в Москве ожидается сильнейший снегопад. Угрожает ли что то проведению матчей?