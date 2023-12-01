В «Пари НН» рассказали, кому пришла идея позвать Романцева на должность советника клуба

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что идея пригласить бывшего тренера сборной России Олега Романцева на должность советника клуба принадлежит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

В «Пари НН» рассказали, кому пришла идея позвать Романцева на должность советника клуба
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«Эта идея пришла нашему губернатору Глебу Сергеевичу Никитину. На мой взгляд, это очень правильное решение. Мы нашли дополнительную точку опоры в виде Олега Ивановича, который обладает невероятным талантом и опытом.

Олег Иванович будет занимать должность советника клуба. Клуб будет разрабатывать новые идеи и предложения, опираясь на мнение и опыт Олега Ивановича.

Мы хотим вернуть болельщиков на стадионы и показать, что Нижний Новгород — не только хоккейный город, но и футбольный. Глеб Сергеевич очень трепетно относится к развитию спорта в регионе, и такие идеи только помогают нам развивать спорт и патриотизм болельщиков к своей команде», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

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