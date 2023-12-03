ЦСКА пошутил по поводу гола в ворота «Ростова» фрагментом из «Миньонов»

В эти минуты проходит встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». На четвёртой минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. ЦСКА отшутился по этому поводу фрагментом из мультфильма «Миньоны».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Работники стадиона ЦСКА очищают площадь ворот «Ростова» от снега прямо во время матча

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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