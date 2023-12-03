ЦСКА пошутил по поводу гола в ворота «Ростова» фрагментом из «Миньонов»

В эти минуты проходит встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». На четвёртой минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. ЦСКА отшутился по этому поводу фрагментом из мультфильма «Миньоны».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.