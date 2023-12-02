«Пари НН» на последних минутах вырвал победу у «Урала» в матче РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и екатеринбуржский «Урал». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.