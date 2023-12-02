Сборная России не выступит в Лиге наций
УЕФА не включил сборную России в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу европейской футбольной организации.
В розыгрыше Лиги наций сезона-2024/25 примут участие 54 сборные. Турнир дает возможность отобраться на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке.
Российская сборная не участвовала в прошлом розыгрыше Лиги наций, поэтому опустилась в дивизион С. После начала СВО УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.
Лига наций проводится с 2018 года. Победителями были сборные Португалии, Франции и Испании.
Рамблер: главные новости