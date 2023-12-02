"Крылья Советов" обыграли "Сочи" и поднялись на третье место в РПЛ

В субботу в 17-м туре Российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле проиграл самарским "Крыльям Советов" - 0:2 (0:0). Голы в конце встречи забили полузащитники гостей Роман Ежов и Бенхамин Гарре (с пенальти). После этой победы волжане поднялись на третье место в футбольном первенстве страны, набрав 28 очков. Столько же на данный момент имеет "Динамо", но столичный клуб уступает "Крыльям Советов" по дополнительным показателям.

© Российская Газета

Разразившийся в ночь с понедельника на воскресенье мощнейший шторм, в результате которого морская вода залила целые кварталы федеральной территории Сириус (здесь располагается и олимпийская арена "Фишт"), даже поставил под вопрос возможность проведения поединка южан с волжанами. В РФС даже заявили, что он может быть перенесен на весну следующего года.

Видео дня

Однако здешняя погода в это время года на редкость переменчива: над Черным морем снова светит яркое солнце, а температура воздуха в субботу днем приближалась даже к плюс 20. В общем, ни о какой отмене встречи речь уже не шла, к тому же газон на поле стадиона внешне выглядел очень даже приличным.

А вот сам клуб "Сочи" по-прежнему находится в эпицентре "футбольного" шторма, занимая последнее место турнирной таблице первенства. На счету "барсов", которые сегодня являются главными претендентами на вылет, всего десять очков. Да и сама игра южан явно не впечатляет.

Чего не скажешь об их соперниках, которые в минувшую субботу в драматичном поединке сумели отыграть два мяча в матче с "Локомотивом" (3:3) и выйти на пятое место в РПЛ. А в случае виктории волжане наберут 28 очков и вернутся (как минимум до воскресенья) в первую тройку РПЛ.

Кстати, сегодня на сегодняшний матч (не исключено, как говорится, на фарт) игроки "Сочи" вышли в новой футбольной форме.

"Она сочетает в себе декоративный и функциональный дизайн, вдохновленный красотой и мощью Черного моря, что визуально делает ее более технологичной и "дышащей", - вот так объяснили происходящее в пресс-службе клуба.

Что касается чисто футбольных вещей, то обратило на себя внимание первое в сезоне появление в стартовом составе гостей центрального форварда гостей Владимира Писарского: лучший бомбардир первенства сезона 2020/21 никак после перехода из "Оренбурга" проявить себя в новом коллективе, однако в последнее время стал регулярно забивать, выходя на замену.

Впрочем, уже на пятой минуте отличиться мог его сочинский коллега по амплуа Георгий Мелкадзе, также давно потерявший место в основе. Но первый удар нападающего метров с восьми с острого угла пришелся в Ивана Ломаева, а повторный мяч с линии пустых ворот выбил правый защитник гостей Гленн Бейл.

После чего "крылья" стали чаще владеть мячом, однако самыми яркими эпизодами до конца тайма в их исполнении стали лишь картинное падении возле чужих ворот Фернандо Констанца ("горчичник" за актерское мастерство от главного судьи Владимира Москалева) и красивая обводка двух соперников при входе в штрафную лучшего дриблера первенства Бенхамина Гарре.

В дебюте второй половины скорости на поле резко возросли, соперники пытались проводить быстрые атаки, однако каких-то осмысленных комбинаций у оппонентов никак не получалось. Как никому не удавалось и создать хотя бы еще один голевой момент во встрече.

Наконец, юный Никита Салтыков промчался на 59-й минуте по левому флангу, сместился в центра, а мяч после его выстрела из дальнего нижнего угла вытащил голкипер хозяев Никита Гойло. А подача с углового привела к удару Констанца в штангу.

Тут же решился на перемены в составе главный тренер "Сочи" Александр Точилин, сделавший на 61-й минуте сразу три замены. Это позволило немного отодвинуть главные действия чуть дальше от штрафной "барсов". На что отреагировал и наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин, отправивший на поле двух новых форвардов.

С разу гостям удалась результативная атака. Бейл вошел справа в штрфную и почти почти от лини отправил мяч по воздуху назад, откуда Роман Ежов метров с 15-ти головой поразил левый от голкипера верхний угол - 0:1, 71-я минута.

В конце поединка гости получили право на пенальти (Шитова сбили в штрафной "Сочи"), который реализовал Гарре - 0:2, 90+4, минута.

Таким образом, "Крылья Советов" набирают 28 очков и перемещаются третье место в РПЛ. Волжане по дополнительным показателям опережают московское "Динамо", которое в будущий понедельник в матче 17-го тура примет дома казанский "Рубин".