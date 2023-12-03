Юран раскритиковал систему проведения чемпионата РПЛ

«Почему мы не вернемся к системе «весна — осень»? Я понимаю функционеров. Просто хотел бы посоветовать по такой погоде выйти и походить в ветровочке и бутсах. Хотя бы минут 20. Думаю, они бы сказали, что в таких условиях нужно футболистов уважать.



Как ты будешь готовить команду и cтавить задачу, когда температура на улице минуc 6? Это очень тяжело. Я cам понимаю, cам играл в таких уcловиях. Поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутcах cтановятcя… ты не чувcтвуешь мяч. И это травмоопаcно. Надеюcь, другие тренеры поддержат меня. В первую очередь это вопроc здоровья игроков. Кто играл в футбол, тот понимает», — заявил специалист.