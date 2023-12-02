Джулия Робертс рассказала, как начала болеть за «МЮ»

– Джулия – большая фанатка футбола.

–Да.

– Вы поддерживаете «Манчестер Юнайтед»?

– Да. Я была на «Олд Траффорд». Я настоящая фанатка.

– Как это случилось? Как Джулия Робертс стала футбольной фанаткой?

– У меня трое детей. Когда они были очень маленькими и стали играть в футбол и смотреть его по телевизору... Я не представляла, что смотреть футбол по ТВ так интересно. Мы втянулись, и «Манчестер Юнайтед» как-то стал нашей командой. Мы стали как одержимые, – сказала американская актриса, обладательница премии «Оскар».

Присутствовавший в студии Том Хэнкс тоже рассказал о своем увлечении футболом.

– А Том поддерживает...

– «Астон Виллу». В этом году у нас все хорошо, спасибо. Любой может болеть за «Манчестер Юнайтед».

В самый первый раз, когда я приехал в Англию, я проснулся очень рано утром, а по BBC показывали футбольные результаты.

У всех команд были дурацкие названия, например, «Челтнем» победил «Твиксби» со счетом 2:0». В них не было смысла, ни в одном из них. Потом появилось одно название: «Астон Вилла» сыграла вничью 1:1...». Я такой: «Астон Вилла, звучит как милое местечко. Астон Вилла». «О да, я провожу отпуск в Астон Вилле, не хотели бы присоединиться?» А потом выяснилось, что это в Бирмингеме.