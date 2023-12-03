Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» перенесён на полчаса из-за снегопада в Москве

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Изначально матч должен был начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за снегопада в столице России было принято решение о его переносе на 17:00 мск. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» с места событий.