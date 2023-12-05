«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом» . Клуб попросил ЭСК РФС рассмотреть момент на 63-й минуте матче на предмет отсутствия красной карточки Сергею Пиняеву . Полузащитник «Локомотива» грубо сфолил на хавбеке «Зенита» Клаудиньо . Главный арбитр Алексей Сухой показал жёлтую карточку. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.