Абаскаль получил красную карточку за бойцовский прием на Берише

Главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля удалили в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1), который проходит в данный момент.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», где праздновал забитый мяч, а Абаскаль толкнул его и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.