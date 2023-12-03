Семак объяснил поражение «Зенита» от «Локомотива»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неудачный матч своей команды против столичного «Локомотива». Наставник питерцев считает, что на исход поединка повлиял плохой старт, передает «Газета.Ru».

Семак сказал, что на первое место в напряженном матче, где была высока цена любой ошибки, вышли высокие передачи и розыгрыши стандартных положений. «Зенит» неудачно начал матч, пропустив гол первым. Кроме того, петербуржцы позволяли «Локомотиву» совершать контратаки, которые любят железнодорожники.

В итоге матч сложился для Зенита неудачно. Команда пропустила два гола именно с розыгрыша стандартов.

«Обидно, ничего с этим не сделаешь, матч уже окончен, будем готовиться к следующей игре», — сказал тренер сине-бело-голубых.

В воскресенье «Локомотив» принимал «Зенит» на стадионе «РЖД Арена» и победил со счетом 3:1.

В турнирной таблице на первое место вышел «Краснодар», «Зенит» сместился на вторую строчку. Следом идут «Крылья Советов».