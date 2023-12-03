«Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло»

«Рома» победила «Сассуоло» в гостевом матче 14 го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1. На мяч Энрике Матеуса гости ответили голами Пауло Дибалы с пенальти и Расмуса Кристенсена.

С 62 й минуты «Сассуоло» был вынужден играть в меньшинстве — прямую красную карточку получил Даниэль Болока. «Рома» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А, «Сассуоло» (15) идет на 15 м месте.

В следующем туре «Рома» 10 декабря примет «Фиорентину», «Сассуоло» днем позже в гостях сыграет с «Кальяри».

Чемпионат Италии. 2023-24. Тур 14

«Сассуоло» (Сассуоло) — «Рома» (Рим) — 1:2 (1:0)