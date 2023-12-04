Дзюба поцеловал журналиста и назвал его Бартезом

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поцеловал корреспондента «Матч ТВ» Александра Бедарева после победы железнодорожников над «Зенитом» в матче 17 го тура МИР РПЛ.

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В воскресенье «красно зеленые» дома победили «Зенит» со счетом 3:1. Из за снегопада начало матча было перенесено на полчаса, стартовый свисток прозвучал в 17:00. Дзюба сделал результативную передачу на Наира Тикнизяна.

После игры Бедарев брал интервью у защитника «Локомотива» Евгения Морозова. Разговор прервал Дзюба, который подошел к корреспонденту, поцеловал его в голову и поприветствовал: «Привет, Бартез», намекая на внешнюю схожесть журналиста с бывшим вратарем сборной Франции Фабьеном Бартезом.