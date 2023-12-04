В «Ахмате» осудили поведение Бериши в матче против «Спартака»

«Бериша понес наказание от судьи в виде желтой карточки. Наверное, такое поведение никого не красит. Игрок нам объяснил, что он побежал праздновать мяч с трибуной, которая была над скамейкой «Спартака». Футбол — это эмоции, в таком виде он их и выплеснул. Но, наверное, он не должен был этого делать», — приводит слова Айдамирова «СЭ».