В «Ахмате» осудили поведение Бериши в матче против «Спартака»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о поведении полузащитника грозненского клуба Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Бериша понес наказание от судьи в виде желтой карточки. Наверное, такое поведение никого не красит. Игрок нам объяснил, что он побежал праздновать мяч с трибуной, которая была над скамейкой «Спартака». Футбол — это эмоции, в таком виде он их и выплеснул. Но, наверное, он не должен был этого делать», — приводит слова Айдамирова «СЭ».
После первого гола «Ахмата» Бериша побежал в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и прыгнул, едва не задев испанца шипами бутс. После этого Абаскаль толкнул Беришу в спину и получил красную карточку. Полузащитник грозненского клуба заработал желтую карточку.
Встреча «Ахмат» – «Спартак» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голами в составе грозненцев отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. За красно-белых – Антон Зиньковский.
После 17 туров «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет 13-м с 16 очками.
В следующем матче чемпионата России «Ахмат» сыграет против «Ростова» у себя дома. Игра состоится 9 декабря. Начало – 16:30 по московскому времени.
Команда Гильермо Абаскаля, в свою очередь, сыграет против «Крыльев Советов» на «Открытие Банк Арене». Игра пройдет 9 декабря. Начало – 14:00 мск.