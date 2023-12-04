Тренер Калешин: Европа приползет к России, без нас им будет очень тяжело

«Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров – Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами.



Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трёх-четырёх клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков. «Спартак» и «Зенит» тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе – дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам – никогда ничего не просите, сами придут и всё дадут. Знаете же это произведение?



Я думаю, что Европа приползёт к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они. Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на нашу! То, что сделал Пике, – смех, даже близко не сравнится с российской медиалигой. Наши ребята – Николай Осипов и Дмитрий Кортава – сделали уникальнейший продукт, у которого нет аналогов в мире. Это наши мозги, наши россияне сделали! Что мешает так же делать в футболе? Неверие! Именно неверие мешает!» — приводит слова Калешина «РБ Спорт».