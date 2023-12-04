Игорь Семшов покинул пост главного тренера «Чайки»

«Чайка» и главный тренер команды Игорь Семшов прекращают сотрудничество по взаимному согласию сторон. Помимо Игоря Семшова, тренерский штаб также покидает команду.



Клуб благодарит наставников за проделанную работу и вклад в развитие «Чайки» и желает удачи в дальнейшей карьере. Что касается нового главного тренера ФК «Чайка», то имя наставника, который будет готовить команду к весенней части сезона, будет озвучено позднее», — написала клубная пресс-служба «Чайки».