Беллингем назвал трех потенциальных лучших молодых футболистов в Европе

«Я назову три имени. Прежде всего, Арда Гюлер — феномен, мы видим, как он тренируется, и мы в восторге. Потом Джейми Байно-Гиттенс, мой бывший товарищ из «Боруссии». И, наконец, мой брат Джоб», — приводит слова Беллингема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).