В социальных сетях распространяется видео, на котором показано, что некоторые футбольные матчи в Буркина-Фасо начинаются с исполнения гимна России.

Буркина-Фасо — государство в Западной Африке, которое граничит с Мали на севере, с Нигером — на востоке, с Бенином — на юго-востоке, с Того и Ганой — на юге и с Кот-д’Ивуаром — на юго-западе. Выхода к морю не имеет.