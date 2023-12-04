В «Ахмате» прокомментировали возможный перенос 18-го тура РПЛ на весну

«Если мы видели матч в Краснодаре по картинке и у нас из Грозного, то понятно, что никаких проблем проводить тут матчи мы не видим. Но что мы вчера видели из Москвы, а до этого из Воронежа и Калининграда… Наверное, болельщикам и футболистам не очень комфортно проводить матчи в таких условиях. Вчера было озвучено в прессе, что матчи могут быть перенесены. Но вопрос — будет ли перенесён весь тур или определённые матчи. Если переносят весь тур, то это одна ситуация. Понятно, что команды, которые играют сегодня и будут выступать в весенней части, могут существенно измениться. Так что есть и плюсы, и минусы. У каждой команды свои интересы — кто-то захочет провести тур весной, у кого-то к концу сезона накопились травмы.