В «Спартаке» отреагировали на решение РПЛ не переносить матчи 18-го тура чемпионата

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что 18-й тур Российской Премьер-Лиги не будет перенесён.

«Лига уже приняла решение, и нет повода для дополнительных комментариев. Есть регламент. Если судья матча увидит, что температура опустилась ниже 15 °С, понадобится письменное согласие обеих команд на проведение матча», — приводит слова Зеленова RT.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.