Защитник ЦСКА продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»

Защитник московского ПФК ЦСКА Бруно Фукс продолжит выступать на правах аренды за «Атлетико Минейро». Футболист продлил арендное соглашение с бразильским клубом на один сезон. Об этом пресс-служба «Атлетико Минейро» сообщила в клубных соцсетях.

Напомним, Бруно Фукс присоединился к армейскому клубу летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах. Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано до 2026-го.