Экс‑гендиректор «Спартака» оценил извинения Абаскаля

«Абаскаль извинился вполне искренне. Думаю, вряд ли он теперь допустит подобное» — экс‑гендиректор «Спартака» Заварзин
Извинения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за поведение в матче с «Ахматом» наверняка были вполне искренними, и вряд ли испанец теперь допустит что то подобное, заявил «Матч ТВ» бывший генеральный директор «красно белых» Юрий Заварзин.
В воскресном матче 17 го тура МИР РПЛ «Ахмат» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:1. После гола Гамида Агаларова в ворота москвичей в первом тайме Абаскаль получил красную карточку, когда оттолкнул полузащитника «Ахмата» Беришу. Перед этим игрок прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака» рядом с тренером. Бериша получил желтую карточку.
В среду Абаскаль заявил, что «приносит извинения российскому футболу за то, что случилось».
— Такое поведение Абаскаля — издержки его неопытности, молодости. Очевидно, что в нормальной, рядовой ситуации он бы так не сделал. Это все эмоции. Доля секунды, в которой он просто инстинктивно оттолкнул Беришу. Поэтому считаю, что испанец извинился вполне искренне. Если он собирается работать дальше, а он собирается, то в этой ситуации надо было извиниться. Нормальная ситуация. А как еще поступать?
Он не должен был в целом этого конфликтного эпизода допускать. Он же тренер, в конце концов, педагог. Думаю, вряд ли он теперь допустит подобное. Абаскаль становится более опытным, заматереет, — сказал Заварзин «Матч ТВ».