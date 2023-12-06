Экс‑гендиректор «Спартака» оценил извинения Абаскаля

— Такое поведение Абаскаля — издержки его неопытности, молодости. Очевидно, что в нормальной, рядовой ситуации он бы так не сделал. Это все эмоции. Доля секунды, в которой он просто инстинктивно оттолкнул Беришу. Поэтому считаю, что испанец извинился вполне искренне. Если он собирается работать дальше, а он собирается, то в этой ситуации надо было извиниться. Нормальная ситуация. А как еще поступать?



Он не должен был в целом этого конфликтного эпизода допускать. Он же тренер, в конце концов, педагог. Думаю, вряд ли он теперь допустит подобное. Абаскаль становится более опытным, заматереет, — сказал Заварзин «Матч ТВ».