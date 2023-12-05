Экс-игрок «МЮ» парковался в Манчестере по жетону мертвого человека

«Это решение показывает, что закон применим ко всем, без исключений. Я благодарен за усердную работу наших офицеров-расследователей, а также юрисконсульта, которые смогли успешно возбудить это дело.



Наши офицеры ежедневно патрулируют улицы, чтобы убедиться, что синие значки используются законно, и мы без колебаний примем меры, если обнаружим людей, пытающихся обойти закон», — приводит слова представителя городского совета Манчестера Daily Mail.