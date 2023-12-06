«Зенит» «забронировал» еще двух талантов из Сербии

Петербургский клуб получил права на выкуп Миятовича и Стаменича. По этой же схеме у «Спартака» увели Эраковича.

© Чемпионат.com

«Зенит» в поисках усиления продолжает «трясти» не только бразильский, но и сербский рынок. Благодаря тому, что зенитовский спонсор «Газпром» финансово поддерживает «Црвену Звезду», петербургский клуб получает приоритетное право выкупа талантов команды из Белграда. Как сообщает Mozzart Sport, это право распространяется ещё на двух футболистов чемпиона Сербии – 18-летнего форварда Йована Миятовича и 21-летнего полузащитника Марко Стаменича. По договору «Црвена Звезда» должна будет информировать «Зенит» о полученных предложениях по этим игрокам. Если чемпион России даст такие же деньги, как другие покупатели, то сможет забрать Миятовича со Стаменичем себе.

Видео дня

Напомним, в летнее окно «Зенит» уже воспользовался приоритетным правом выкупа Страхини Эраковича. Защитник был одной ногой в «Спартаке», но петербургский клуб, повторив трансферное предложение красно-белых, перехватил игрока сборной Сербии. А чем же привлекли сине-бело-голубых Миятович и Стаменич?

Йован Миятович: «звёздный ребёнок», играющий в 18 лет в Лиге чемпионов

Миятович в свои 18 лет пока не основной игрок «Црвены Звезды». Но Йован принял участие уже в 32 матчах за первую команду, проведя на поле приблизительно 1080 минут (то есть 12 полных матчей). Этого небольшого игрового времени нападающему хватило, чтобы забить шесть мячей и сделать две голевые передачи. Достаточно мощный старт профессиональной карьеры. В нынешней Лиге чемпионов на групповом этапе Миятович трижды выходил на замену – в двух играх с «РБ Лейпциг» и во встрече с «Янг Бойз», когда получил от главного тренера Барака Бахара целый тайм.

При этом Йован действует не только на острие атаки, но и на позиции второго форварда и даже вингера. Миятович обладает приличной скоростью, хорошо работает с мячом и может обыгрывать один в один. По словам самого Миятовича, больше всего ему подходит схема 4-4-2 – та, которая была основной для Сергея Семака, когда «Зенит» имел впереди пару нападающих Артём Дзюба – Сердар Азмун.

Любопытно, что, когда Миятович только поднялся в юном возрасте в основу «Црвены Звезды», он сразу получил престижный девятый номер. Но парень признавался – на него это не давит.

«Я «звёздный» ребенок, я здесь с тех пор, как был совсем мальчишкой, и знаю, каковы требования клуба… Мне также нравится «девятка» на моей спине. Я не думаю, что это дополнительное давление, просто признак того, что клуб верит в мой талант», – рассуждал нападающий.

Миятович выступает за сборную Сербии U19. В октябре 2023-го в двух товарищеских матчах со сборной Италии U19 нападающий «Црвены Звезды» положил три мяча. А в прошлом году Йован в составе национальной команды U17 сыграл на юношеском чемпионате Европы. На групповом этапе не отличился и, более того, заработал удаление с Испанией, но в полуфинале забил гол Нидерландам. Его точный удар при счёте 1:1 мог оказаться победным, однако нидерландцы отыгрались в концовке, а потом выиграли в серии пенальти.

Сообщается, что за Миятовичем следит «Ювентус», а «Фейеноорд» готов выложить за нападающего € 5 млн. Так что, возможно, «Зениту» придётся принимать решение по Йовану уже в зимнее трансферное окно. Ещё один интересный факт про Миятовича: в академии «Црвены Звезды» у него было прозвище Бекхэм.

Марко Стаменич: Виейра из Новой Зеландии

Стаменич в 21 год – основной полузащитник «Црвены Звезды». Четыре из пяти матчей группового этапа Лиги чемпионов Марко начинал в стартовом составе. Более того, свой единственный гол забил как раз в этом турнире: на выезде в ворота «РБ Лейпциг». Всего же в 17 играх нынешнего сезона он набрал 1+0 и заработал четыре жёлтые карточки.

Стаменич — серб, но только по отцу. Сам он родился и вырос в Новой Зеландии, а его мать родом с Самоа. Марко начинал карьеру в новозеландских клубах, в 2020-м перебрался в Европу, подписав контракт с «Копенгагеном», а летом этого года перешёл на правах свободного агента в «Црвену Звезду». В датской команде Стаменич не имел стабильного места в основе. Впрочем, в Лиге чемпионов сезона-2022/2023 он полностью отыграл три матча, причём в двух из них команда с новозеландским опорником в составе добилась нулевых ничьих с «Севильей» и «Манчестер Сити».

Стаменич – игрок сборной Новой Зеландии. За национальную команду он провёл 19 матчей, в которых забил один мяч — в ворота Катара. Интересно, что ту товарищескую встречу команды не доиграли. Новозеландцы отказались выходить на второй тайм по причине расистских оскорблений со стороны катарцев в адрес своего футболиста. Пострадал, правда, не Стаменич, а Майкл Боксолл.

Бывший тренер сборной Новой Зеландии Дэнни Хей говорил про Стаменича после дебюта опорника в Лиге чемпионов:

«У него фантастическое умение исполнять длинные передачи, небольшой прирост скорости на первых 5-10 метрах. Он немного похож на Патрика Виейра. Конечно, это большое сравнение, ведь у Виейра была невероятная карьера. Но я думаю, что Стаменич может стать одним из величайших игроков в истории нашей сборной».