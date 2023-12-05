На Евро-2024 будут использовать умный мяч
Мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой, будут использовать на чемпионате Европы по футболу 2024 года в Германии. Об этом сообщает The Times.
В спортивный снаряд встроят специальный микрочип. Вместе с технологией отслеживания движения конечностей он будет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста. Полученная картинка позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) определить, задел ли спортсмен мяч рукой.
Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре использовался специальный мяч с полуавтоматической системой определения офсайда. В него встроили датчик, который 500 раз в секунду отправлял данные в видеооперационную, позволяя точно определить точку удара по снаряду. Сейчас эту технологию используют в матчах для еврокубков.
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры плей-офф состоятся в Берлине, Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе, Мюнхене и Гамбурге.