Фанаты «Севильи» устроили акцию протеста, требуя отставки руководства клуба

По информации источника, фанаты «Севильи» собрались недалеко от отеля, где проходило собрание акционеров клуба, и скандировали лозунги: «Руководство в отставку!», «Кастро, где деньги?» (Хосе Кастро — один из президентов «Севильи» с 2013 года. — Прим. «Чемпионата»). Также поклонники «Севильи» демонстрировали баннеры, на которых было написано «Клуб плывёт по течению, прочь из «Севильи». Подчёркивается, что акция прошла без инцидентов и задержаний.