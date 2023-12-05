В КДК не станут рассматривать перепалку Абаскаля и Сивакова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что перепалка между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым не будет рассматривать. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Напомним, наставник и игрок общались на повышенных тонах, когда шли в раздевалку в матче между командами. Защитник и тренер разговаривали на итальянском языке. В своей карьере игрок успел поиграть в Италии.

А в своем прошлом матч против «Ахмата» тренер повалил игрока противоположной команды на землю. Бернард Бериша специально спровоцировал испанца. Он чуть не влетел в него с двух ног, а потом еще и яростно праздновал в зоне наставника. Также в тренерскую территорию с трибун прилетела полная бутылка.