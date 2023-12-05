Тэйлор Свифт помешала «Лиону» сыграть стыковой матч на родном поле

Из-за концерта популярной певицы Тэйлор Свифт французскому клубу «Лион» не удастся провести на своем поле возможный стыковой матч за право остаться в элите французского футбола. Об этом сообщает издание Le Progres.

Отмечается, что концерт состоится в этот же день. Как утверждается, билеты уже раскупили. Дату концерта назначили тогда, когда никто не знал, что «Лиону» предстоит бороться «за выживание».

«Лион» — один из грандов французского футбола. Однако сейчас в Лиге 1 команда располагается на 20-й строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал футбольных функционеров за решение провести матч между ЦСКА и «Ростовом» в сильный снегопад. «Ростов» уступил ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:2.