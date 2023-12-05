Федору Чалову вручили премию «Джентльмен года-2023»

«Быть джентльменом в футболе — это не значит всегда обходиться без карточек. Футбол — это эмоции, иногда они могут возобладать, мы ведь не роботы. Так получилось, что пока у меня действительно не было удалений. Но не могу сказать, что я прямо этим очень горд. Хотя рад, что не пропускаю игр по глупости», — говорил до этого футболист.